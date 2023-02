Grosso incendio sul monte Marlengo, il vento blocca gli elicotteri dei soccorsi

BOLZANO - Allerta Livello 2 in Alto Adige per un incendio boschivo sopra la località di Marlengo. Sul posto sono diverse le squadre di vigili del fuoco volontari della zona. Le operazioni di spegnimento sono rese difficili dal forte vento, comunicano i vigili del fuoco. Attualmente sono circa 150 i vigili del fuoco impegnati nella lotta antincendio sul pendio sopra Marlengo, nel Meranese. Tre persone che abitano nelle vicinanze, sono state evacuate. Le operazioni di spegnimento continueranno durante la notte, ma il forte vento rende difficile la situazione e spinge il fumo anche in zone basse. Attualmente il fumo non rappresenta nessun pericolo per la popolazione, precisano i vigili del fuoco su Facebook.