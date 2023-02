CISON DI VALMARINO (TREVISO) - Incendio a Cison di Valmarino, in fiamme tre auto, due moto e una tettoia, tre persone soccorse. La notte tra il 4 e il 5 febbraio, a mezzanotte e 40, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Indipendenza a Cison di Valmarino per l’incendio che ha richiesto necessario anche il soccorso di tre persone assistite dai sanitari del Suem.