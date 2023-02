Principio d'incendio in ospedale a Conegliano, in cortocircuito un ventilatore polmonare della rianimazione

CONEGLIANO (TREVISO) - Principio d'incendio nell'ospedale di Conegliano. L'allarme ai vigili del fuoco nella notte tra il 31 gennaio e il primo febbraio, a causa di un principio d'incendio che stando ai primi accertamenti, sembra sia partito da un cortocircuito di un ventilatore polmonare in carica messo in una stanza d'appoggio del reparto di rianimazione usata per isolare i pazienti. Stanza che quando il fumo ha iniziato ad uscire dal macchinario, era vuota. Non è stato quindi necessario evacuare né il reparto né l'ospedale, il danno economico è al vaglio dell'azienda sanitaria. Ad intervenire immediatamente per sedare il principio d'incendio una squadra interna all'ospedale e poi i vigili del fuoco di Conegliano.