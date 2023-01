Incendio a Codognè. Il tetto di una casa di via farmacia inghiottito dalle fiamme

CODOGNE' (TREVISO) - Casa in fiamme a Codognè, l'incendio dopo la mezzanotte tra il 30 e il 31 gennaio. A predere fuoco è stato il tetto in legno di un'abitazione in via Farmacia a causa probabilmente di una canna fumaria mal funzionante. I pompieri arrivati da Conegliano e Vittorio Veneto con due autopompe, un'autobotte, un'autoscala e dieci operatori hanno iniziato quasi subito le operazioni di spegnimento riuscendo così a circoscrivere le fiamme e ad evitare che queste divampassero inghiottendo anche le zone circostanti. Le operazioni di spegnimento sono durante circa tre ore ed è ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco la possibile causa.