Incendio in un deposito di mezzi agricoli di 100 mq: bloccata la propagazione

SPINEA - Alle 13.30 di oggi, 24 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Taglio a Spinea per l’incendio divampato all’interno di un ricovero mezzi agricoli di circa 100 mq: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Mestre e con i volontari di Mirano con due autopompe, un’autobotte e successivamente il carro NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e 14 operatori hanno spento le fiamme, evitando la propagazione alle altre vicine strutture. L’incendio ha interessato vari attrezzi, un deposito di legna e il tetto in eternit della struttura. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate dopo circa 4 ore. Struttura inagibile.

