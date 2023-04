Densa nube di fumo in cielo: in fiamme un capanno a Navolè

GORGO AL MONTICANO - Il fumo era visibile dalla Postumia: paura a Navolè, frazione di Gorgo al Monticano, per l'incendio di un capanno. L'allarme è scattato verso le 14.15 di oggi, martedì 25 aprile, quando alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Treviso sono arrivate decine di segnalazioni.

Quel fumo che si alzava vistosamente verso l’alto non lasciava infatti presagire nulla di buono. Immediatamente i vigili del fuoco hanno allertato i colleghi di Motta di Livenza che in pochi minuti hanno raggiunto la zona delle incendio con due mezzi. A bruciare un capanno nei pressi di via Livenza a Navolè di Gorgo al Monticano, dove sono state stipate diverse attrezzature tra cui delle bombole di gas gpl.

Nel rogo sono andati bruciati anche alcuni alberi. Per permettere l'operazione di spegnimento sono stati allertati anche i colleghi di Conegliano arrivati con una autobotte. Per le squadre un intervento non semplice, considerato la vastità e le bombole.