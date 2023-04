Mestre. Incendio in una casa Ater occupata da tre senza fissa dimora: uomo intossicato estratto dai vigili del fuoco

MESTRE - Principio d'incendio in un appartamento Ater in via Squero a Mestre in cui si trovavano tre senza fissa dimora: un uomo intossicato è stato portato in salvo dai vigili del fuoco e affidato alle cure del 118. Gli altri due sono fuggiti all'arrivo delle forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione, i tre si trovavano all'interno di un appartamento sigillato. Per entrare sarebbe stata forzata la rete metallica utilizzata per saldare le finestre. L'incendio è stato spento, le cause sono al vaglio degli investigatori. Sul posto la polizia locale.