Incendio in un'abitazione di piazzale Giovannacci a Marghera, fioccano le chiamate al 115: paura per i residenti

MARGHERA (VENEZIA) - All'improvviso le fiamme che escono dalle finestre e poi l'incendio che si propaga velocemente: paura a Marghera. Tantissime le chiamate di soccorso arrivate al 115 della centrale operativa dei vigili del fuoco di Mestre. L'allarme è scattato verso le 12:40 di oggi, 23 aprile, quando alcuni passanti hanno visto le fiamme che uscivano da una casa con annessa mansarda in piazzale Giovannacci a Marghera. Immediato l'invio di più squadre dei vigili del fuoco che dal comando metropolitano di Venezia hanno raggiunto Marghera. L'incendio si è subito propagato tanto che le fiamme ci sono alzate verso l'alto. Non è chiaro ancora cosa sia successo. I vigili del fuoco stanno operando per cercare di spegnere l'incendio. Non è chiaro se vi siano delle persone all'interno. Sul posto anche la Polizia che ha contattato i proprietari i quali hanno riferito che in casa non ci dovrebbe essere nessuno.