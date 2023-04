PADOVA - Poco prima delle 3.30 di questa notte, 22 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Temanza a Padova per l’incendio di due auto parcheggiate: nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri arrivati dalla centrale la prima partenza, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme che hanno bruciato in maniera irrimediabile due utilitarie (video di un nostro lettore)