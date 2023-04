Venezia. Bus in fiamme, Atvo apre un'indagine interna: è la prima volta nella storia dell'azienda che accade un fatto del genere

VENEZIA - Sarà costituita lunedì prossimo una commissione d'inchiesta interna da parte dell'Atvo, l'azienda di trasporti extraurbani del Veneto orientale, sull'incendio che ieri ha distrutto un bus lungo il Ponte della Libertà di Venezia, causando disagi e lunghe code da e per la città lagunare.

Il mezzo, posto sotto sequestro, è stato portato in un deposito a Quarto d'Altino (Venezia). Una volta costituita la

commissione, sarà avviato l'iter per gli approfondimenti del caso, con verifiche che considereranno sia le parti meccaniche che elettroniche. È la prima volta, nella storia di Atvo, che si verifica un episodio del genere.

«Vorrei complimentarmi con tutto il personale - ha commentato il presidente Fabio Turchetto - a cominciare dal direttore Stefano Cerchier, che ha saputo prendere in mano la situazione con tempestività e professionalità. E, prima di tutto, con il nostro autista Demis Giacchetto che, con sangue freddo e competenza, ha saputo cogliere fin da subito la gravità di quanto stava accadendo mettendo in sicurezza i passeggeri. Ora ci saranno le dovute indagini per accertare quanto accaduto, anche per evitare che simili episodi possano ripetersi. Da parte nostra, pur trattandosi di un evento accidentale, ci scusiamo per i disagi che gli automobilisti - conclude - e in generale la città, hanno subito come conseguenza di questo episodio».