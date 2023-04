Autorimessa in fiamme, il fuoco è arrivato al capanno degli attrezzi e all'abitazione

PAULARO - Incendio nella mattinata di domenica 23 aprile,. Il rogo è divampato all’interno di una autorimessa. Le fiamme si sono sprigionate per cause accidentali e ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, intervenuti con due squadre dai distaccamenti di Tolmezzo e Paularo. In fiamme anche l’attiguo capanno degli attrezzi contenente legname e attrezzature varie. L’intervento è scattato alle 9.45 e in breve tempo i pompieri sono riusciti a contenere e spegnere il rogo che ha distrutto anche un automezzo posteggiato sotto la tettoia in lamiera. Le fiamme hanno raggiunto anche parte dell’attigua abitazione, danneggiando finestre e pareti. Danni ingenti ma fortunatamente nessuna persona coinvolta.