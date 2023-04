ALBIGNASEGO - «Un grande spavento, ma anche un’enorme fortuna per come si è risolto il tutto». È Cristina Sette, la titolare della pizzeria Belinda di Albignasego, a tirare un sospiro di sollievo dopo l’incendio al forno delle pizze lo scorso sabato sera, a locale pieno. Non ancora note le cause del rogo circoscritto allo spazio del caminetto: «Forse è stato un corto circuito al forno rotante o una combustione del motore sottostante, che però ha portato ad accendersi la legna che avevamo caricato in gran quantità appena due giorni prima».

L’intervento da parte dei titolari è stato immediato: «Eravamo in pieno servizio quando è accaduto, alle 21.30, quindi alcuni di noi hanno immediatamente sedato il fuoco con gli estintori, mentre altri si sono premurati che la clientela uscisse dal locale per garantire la sicurezza a tutti». Trattandosi di un sabato sera, il Belinda era tutto esaurito, come di consueto, «tant’è che avevamo ben 120 clienti, che abbiamo accompagnato all’esterno, nello spazio aperto di galleria Roma, evacuando completamente il locale, dove si era diffuso il fumo. Sono accorsi subito anche i nostri figli a darci una mano – sottolinea Cristina Sette, da sempre alla guida del Belinda con il marito - e poco dopo sono arrivati i Vigili del Fuoco. Con l’arrivo dei pompieri, in realtà la situazione era già sotto controllo e non vi era più traccia del fuoco neanche nel punto confinato della cucina, quindi si sono occupati di fare le ultime verifiche, mettere in sicurezza il locale ed assicurarsi che non ci fosse alcun ferito e nessun danno significativo».



LA RIPARTENZA

La pizzeria, infatti, riaprirà già questa sera. «Sì, solitamente il lunedì è il nostro giorno di chiusura – continua Cristina Sette – ma visto che la domenica abbiamo tenuto chiuso l’esercizio per pulire il locale e ripristinare i cavi con l’elettricista, non siamo riusciti ad essere operativi ed abbiamo pensato di approfittare del ponte e tenere aperto stasera. Sicuramente ai nostri clienti farà piacere». È stato continuo, infatti, il tam tam sui social e via messaggi da parte dei più affezionati alla pizzeria che da 14 anni è tra i locali più noti della città. «Siamo stati sommersi da una valanga di telefonate e messaggini. Ieri ci hanno chiamato in tantissimi per sapere se avessimo bisogno di qualcosa o anche semplicemente per esprimerci la loro solidarietà e sapere se stessimo tutti bene. Ci sarebbe piaciuto essere subito operativi. È stato bello vedere tanta comprensione e collaborazione, sia da parte dei nostri collaboratori che ringraziamo, che dei nostri clienti».