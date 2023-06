Doppio incendio a Sedegliano, a fuoco 17 rotoballe e sterpaglie vicino al Tagliamento

SEDEGLIANO - A fuoco 17 rotoballe depositate in un campo agricolo di Sedegliano adiacente alla zona del fiume Tagliamento. È successo questa mattina, domenica 25 giugno, poco prima delle 6.

Tempestivo l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo e l'autobotte giunta dalla sede centrale di Udine che sono riusciti a evitare la propagazione delle fiamme alla vegetazione circostante. Le operazioni di spegnimento e la successiva bonifica sono durate tutta la mattinata.

Un secondo intervento a Sedegliano nelle prime ore del pomeriggio, dove un incendio di sterpaglie vicino all'argine del fiume ha richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco che giunti con due squadre sono riusciti a circoscrivere le fiamme in un area di circa 4.000 mq evitando anche in questo caso la propagazione dell'incendio a una area più vasta. Ancora in fase di accertamento le cause dei due incendi.