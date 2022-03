UDINE - Si rompe una conduttura dell'acqua potabile: piazzale Osoppo si allaga. È una scena impressionante quella a cui hanno assistito ieri mattina gli automobilisti e i pedoni che sono passati nella zona nord della città: poco dopo le nove e mezza, infatti, si è aperta una grande voragine nel manto stradale (grande quattro metri per tre) da cui hanno cominciato a fuoriuscire litri e litri di acqua. L'area interessata è quella ovest, all'incrocio tra viale Volontari della Libertà, via Gemona e via di Toppo, ma per fortuna non risultano feriti. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia locale e Polizia di Stato, per deviare i flussi di veicoli di una delle aree più trafficate della città, che è stata in parte interdetta al transito, con inevitabili rallentamenti e disagi per i cittadini.



Il tratto coinvolto resterà presumibilmente chiuso fino a domani sera perché alla rottura della conduttura, si è aggiunta una infiltrazione di acqua proveniente dalla roggia che allungherà i tempi di ripristino. I tecnici del Consorzio Acquedotto Friuli Centrale sono subito arrivati sul posto e, nella tarda mattinata, avevano già chiuso le valvole per bloccare la fuoriuscita di acqua, per poi procedere con lo scavo, in modo da capire la gravità del guasto e riparare la condotta, che probabilmente si è rotta per vetustà.



Purtroppo, però, non è stato possibile: il tratto, infatti, è stato isolato, ma sotto la conduttura idrica arriva una perdita che proviene dal canale cittadino. Il Cafc si è quindi coordinato con il Consorzio di Bonifica Pianura Centrale (che ha la competenza sulle rogge udinesi) chiedendogli di abbassare il livello del canale (che però non può essere messo in asciutta perché provocherebbe la morte della fauna ittica) in modo che il liquido non arrivi nell'area della condotta. Stamattina, secondo le previsioni del Consorzio, si riuscirà a intervenire con pompe per assorbire la perdita e si potrà poi procedere con gli interventi necessari.

La società ha comunque assicurato che il guasto non inciderà sul servizio idrico: nessun utente rimarrà a secco, ma potranno registrarsi cali nella pressione. A rompersi, è stata una importante condotta in ghisa di 300 millimetri di diametro che attraversa il centro e da cui si diramano altre condotte laterali; proprio per questo, anche se non si sa quanti utenti siano precisamente coinvolti, il calo di potenza interesserà le forniture della zona adiacente a Piazzale Osoppo.