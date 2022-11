Giovane pusher sfugge agli agenti ma cade da 4 metri: arrestato

UDINE - Un 19enne pakistano domiciliato a Udine, è stato arrestato dagli agenti di una volante della Questura di Udine per detenzione di stupefacenti. Secondo una ricostruzione, mentre i poliziotti si avvicinavano per un controllo nell'area verde di via Ramandolo, il ragazzo è fuggito a piedi, immediatamente seguito da uno degli agenti.

Il ragazzo, trovandosi senza via d'uscita, si è lanciato da un'altezza di circa 4 metri all'interno di una sottostante area box, in via Forni di Sotto, dove, dopo aver gettato due involucri di cellophane, è caduto rovinosamente a terra ed è stato bloccato dal secondo operatore della Volante. I due agenti di Polizia hanno appurato che all'interno dei due involucri gettati erano contenute 16 confezioni di cocaina, per un peso di 36,1 grammi.

In un appartamento di cui il giovane possedeva le chiavi sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e contanti per 2.190 euro, probabile provento di precedenti cessioni. Il giovane arrestato è ora ricoverato in ospedale dove sarà sottoposto a interventi chirurgici per risolvere le fratture procuratesi a entrambe le caviglie per la caduta.