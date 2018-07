Ladri di gasolio lasciano a secco i mezzi di lavoro del Circolo agrario

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CODROIPO (Udine) - Nell'arco di una intera nottatadelle macchine operatrici lasciate nel parcheggio e rubano oltre 600 litri di, per un valore di quasi 900 euro.È successo nelle notte tra lunedì 2 luglio e martedì 3 luglio, all'interno delin via Oltreferrovia, nella frazione di. A scoprire il furto è stato il gestore che solo nella mattinata di martedì, alla riapertura dei cancelli della rivendita, ha scoperto che una banda di malviventi, dopo essere penetrata nell'area, ha fatto accesso indisturbata al capannone e si è data da fare per tutta la notte per svuotare i serbatoi,presenti nel parcheggio.Sempre a Codroipo i ladri hanno approfittato l'assenza del proprietario, un pensionato del posto, perdella sua abitazione, mettere a soqquadro le stanze e, indisturbati, riuscire a trovare i gioielli e l'oro di famiglia. Il bottino si aggira sui 3000 euro.Su entrambi i furti stanno svolgendo le indagini i carabinieri della stazione di Codroipo, comandata dal luogotenente Luca Cupin, che hanno effettuato il sopralluogo e raccolto le tracce e gli indizi lasciati dai ladri.