FIUMICELLO VILLA VICENTINA Nessun '6' all'estrazione del Superenalotto di oggi. Centrato invece un '5+1' da 647.094,63 euro. La schedina vincente è stata giocata a Fiumicello Villa Vicentina in Friuli-Venezia-Giulia presso il punto vendita Edicolandia che si trova nel centro commerciale Emisfero di via G. F. Pocar 1. Realizzati, inoltre, sette '5' che vincono 29.865,91 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 99,8 milioni di euro.

Ultimo aggiornamento: 5 Maggio, 08:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA