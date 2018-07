Esce a far spesa: forzano l'inferiata e rubano quindicimila euro

di Paola Treppo

LIGNANO e LATISANA (UDINE) - Case vacanza e non solo depredate nella nottata scorsa e questa mattina, sabato 21 luglio. È successo ain località Riviera. Vittima una turista ungherese che mal sopportando l’afa notturna ha lasciatoUna ghiotta occasione per i ladri che si sono facilmente introdotti nella casa vacanza e si sono impossessati del contante che la turista aveva per godersi il suo soggiorno estivo, 2300 euro.Stessa sorte per una famiglia residente a Latisana. In questo caso i ladri hanno dovuto darsi da fare maggiormente, perché per introdursi nell’abitazione hanno dovutomentre tutti erano usciti da casa alle 8.30 di mattina, per fare poi rientro alle 13.Una volta all’interno sono riusciti a trovare oltre al denaro anche i gioielli d'oro e d'argento. Il bottino del furto ammonta a più di 15000 euro.Per entrambi i furti denunciati rispettivamente presso le stazioni carabinieri di Lignano Sabbiadoro e di Latisana, insieme ai colleghi del Norm, comandato dal luogotenente Fabio Rinaldi, sono in corso le indagini per identificare e catturare gli autori dei furti.