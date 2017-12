di Paola Treppo

VAL RESIA (Udine) - Chi vuole passare il Capodanno in Valha l’opportunità di farlo passeggiando nell’incanto del piccolo borgo di. Qui, infatti, proprio il primo giorno del 2018, lunedì 1 gennaio, è prevista un’escursione guidata organizzata dalAccompagnati dallaKaspar Nickles i partecipanti potranno visitare e conoscere questo incantevole paesino nella sua suggestiva veste natalizia. Qui, infatti, per tutto il periodo delle feste è possibile ammirare, passeggiando verso il secolare Borgo Kikey, i tantiallestiti dall’associazione Vivistolvizza lungo il “Percorso Natale - Presepi per la via” fino a giungere sotto la grandeaccesa dove è collocato il presepe con sagome a grandezza umana, finemente disegnate.In questo periodo Stolvizza offre altre interessanti opportunità di svago come il sistema museale della Gente della Val Resia e dell', la Chiesa dedicata a San Carlo Borromeo recentemente riportata all'antico splendore e i Murales dell’Ecomuseo da scoprire nelle viuzze del borgo.Prosegue, poi, nel Centro visite del Parco naturale delle Prealpi Giulie a Prato di Resia una mostra itinerante che vuole diffondere la conoscenza di questo lunghissimo corridoio ecologico. Un luogo che ha preso il posto dellae che attraversa tutta l’Europa, dal Mar di Barents ai Balcani.Proprio lungo questa barriera politica, che ha separato il continente europeo in Oriente e in Occidente per quasi 40 anni, si è sviluppata una. In Italia interessa unicamente il Friuli Venezia Giulia in cui sia la dimensione naturale sia quella del patrimonio storico e culturale derivante dalla presenza della “Cortina” sono molto ben presenti. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Resia e dall’Ecomuseo Val Resia, resta aperta fino a domenica 7 gennaio, Capodanno escluso, con orari 9-13/14-17.