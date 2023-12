Lavoro. Assistenza termale: via al nuovo corso per gli operatori. Selezioni il 6 febbraio

ABANO TERME (PADOVA) - A giorni prenderà il via un nuovo corso di abilitazione per la figura di operatore di assistenza termale, organizzato da Ascom Servizi Padova.

Il corso consisterà in un migliaio di ore di formazione. La decisione di riproporre il ciclo di lezioni è stata presa dopo il successo registrato dalla precedente serie di incontri formativi a cura dell'associazione di categoria, conclusasi con diciannove promossi su altrettanti partecipanti. L'iniziativa, oltre ad Ascom Padova, vede la partecipazione della Regione Veneto e di Federalberghi Abano e Montegrotto.



Il corso permetterà di ottenere l'abilitazione a lavorare nei reparti di cura degli hotel e degli stabilimenti termali. Un percorso professionalizzante molto articolato e impegnativo della durata, come detto, di mille ore, suddivise in cento ore di lezioni pratiche di massoterapia termale, idrologia e fango-balneo-terapia; 430 ore di lezioni teoriche e 470 ore di stage negli alberghi del bacino euganeo. Le selezioni sono fissate per il 6 febbraio: chi volesse acquisire una formazione che apre almeno al 90% dei partecipanti le porte di un impiego certo, deve avanzare la candidatura già nei prossimi giorni.



«La riproposizione del corso sottolinea Marco Gottardo, direttore di Federalberghi Abano Montegrotto si è resa necessaria sia perché quello precedente si è rivelato un autentico successo, ma soprattutto perché siamo in presenza di una sostanziale carenza di queste figure professionali». Si tratta di infatti di una competenza specialistica che gli imprenditori del settore faticano sempre più a reperire sul mercato del lavoro. «Ed è proprio per rendere le lezioni sempre più aderenti alle richieste della clientela termale che stiamo affinandone i contenuti» sottolinea Gottardo. «La formazione è strategica; siamo molto orgogliosi di risultati come quelli riscontrati nella passata edizione evidenzia Marco Italiano, responsabile della formazione di Ascom Servizi Padova e per questo abbiamo deciso di avviare, in così breve tempo, la prossima edizione della formazione operatori di assistenza termale».



Per maggiori informazioni contattare Ascom Servizi inviando una email a segreteria.corsi@ascompd.com o telefonando ai numeri 049.8209704 e 049.8298112