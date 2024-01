Omicidio di Capodanno. Ucciso con un taglio alla gola, il gip si è riservato la decisione sulla convalida dell'arresto del killer di Ezechiele

UDINE - Omicidio di Capodanno, ucciso con un taglio alla gola: il gip di Udine si è riservato la decisione sulla convalida dell'arresto e sulla custodia cautelare in carcere per il 34enne Anderson Vasquez Diprès, cittadino dominicano residente a Udine, accusato di omicidio volontario con l'aggravante dei futili motivi.

Le accuse

L'uomo è ritenuto responsabile dell'uccisione del 31enne Ezechiele Mendoza Gutierrez, residente a Campoformido, dopo una lite scoppiata al termine del veglione di Capodanno, in un locale da ballo di Udine. Al 34enne viene anche contestata l'evasione dalla detenzione domiciliare in cui si trovava. Come aveva già fatto di fronte al magistrato, l'uomo ha collaborato rispondendo alle richieste di alcune precisazioni da parte del giudice. Da quanto emerso dalle indagini, sarebbe stata esclusa la premeditazione: l'uccisione, con un colpo fatale al collo, inferto con il coccio di un bicchiere di vetro rotto, sarebbe avvenuta per un alterco scoppiato domenica mattina per questioni sentimentali.

