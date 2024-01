Omicidio a Capodanno, uomo ucciso a coltellate a San Giovanni in Persiceto: fermato il coinquilino

Omicidio a Capodanno.

Botti di Capodanno 2024, 17enne in gravi condizioni: è in prognosi riservata (16 feriti a Roma e provincia)

I carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto e del nucleo investigativo di Bologna erano intervenuti nell'abitazione della vittima ieri nel primo pomeriggio. Ad allertarli il personale sanitario del 118, giunto per primo sul posto in seguito alla chiamata del coinquilino ora in stato di fermo. Il corpo di Andrea Beluzzi, 54 anni, incensurato, è stato trovato in casa vicino al letto. Il personale sanitario, dopo aver constatato la presenza di ferite sul petto compatibili con delle lesioni da arma da taglio, aveva subito chiesto l'intervento dei carabinieri.