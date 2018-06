Due auto fuori strada lungo la A23: una cappotta, una si ribalta

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GONARS e BICINICCO (Udine) - Duelungo laA23: una cappotta, una si ribalta. È successo poco prima delle 17 di oggi, venerdì 28 giugno, all'altezza della progressiva chilometrica 7, prima dello, nel territorio del comune di. Dopo l'allarme lanciato dagli automobilisti in transito, sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Udine.Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, due auto sono uscite di strada autonomamente e sonoa bordo carreggiata, a poca distanza l'una dall'altra.Uno dei conducenti è riuscito a uscire da solo dalla vettura; sulla altra macchina viaggiava una coppia e una delle due persone è rimastaed è stata estratta dai pompieri che hanno dato fattivo supporto al personale medico. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.