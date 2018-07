Paura tra le famiglie per lo spaccio vicino al teatro: non sbagliavano

di Paola Treppo

TOLMEZZO (Udine) - Gli agenti del corpo di Polizia locale dell’Uti della Carnia hanno concluso nei giorni scorsi un’nel comune di, fermando un cittadino di nazionalità italiana, maggiorenne, con un quantitativo di circa 20 grammi di sostanza stupefacente addosso.La zona era finita nel mirino degli agenti da diverso tempo, a seguito digiunte al Comando dell’Uti:, disturbo e fenomeni di degrado nell’area adiacente il teatro Candoni di Tolmezzo, in via 25 Aprile.Nei giorni scorsi un pattuglia ha notato la presenza di alcune persone proprio vicino al teatro e ha proceduto con alcuni controlli; tra i ragazzi identificati c'erano anche dei maggiorenni con precedenti specifici legati all’utilizzo e spaccio di droghe. Proprio in questa occasione gli agenti in servizio hanno trovato e sequestrato 20 grammi di sostanza stupefacente, appartenente a un giovane, denunciato poi all’autorità giudiziaria in stato di libertà.Il corpo di Polizia locale dell’Uti ha potuto svolgere al meglio il proprio lavoro soprattutto grazie alle segnalazioni dei cittadini, ma anche attraverso la recente intensificazione dei servizi esterni svolti sul campo dagli agenti, nell’ottica di un maggiore controllo e sicurezza sul territorio che sarà sempre più presente.