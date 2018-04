Caso di tubercolosi per un alunno: controlli per studenti e per docenti

di Paola Treppo

PASIAN DI PRATO (Udine) - Unoche frequenta l'ente di formazionediha contratto lae sono scattati tutti iprevisti in questi casi. Si tratta di un giovane di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Per valutare l'eventualedell'ad altri studenti, agli insegnanti e alle altre persone che frequentano abitualmente la scuola, il Dipartimento didell'azienda sanitaria ha provveduto a organizzare tutti gli accertamenti.Sarà fatto un primo controllo con la prova tubercolinica e questa sarà negativa si potrà escludere il. In collaborazione con la dirigenza scolastica dell'Enaip si terrà un incontro informativo per rispondere a eventuali domande e per rassicurare circa i controlli e la trasmissibilità della malattia. La tubercolosi si trasmette per via respiratoria e la contagiosità è relativamente bassa. Del caso sono stati informati idegli alunni e tutto il personale docente e non docente.