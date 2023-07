Carlino. Ignoti versano una sostanza inquinante nel fiume Zellina: volontari e Protezione civile limitano i danni

CARLINO (UDINE) - Una sostanza inquinante è stata riversata nel fiume Zellina, lungo via San Tommaso. Gli autori e le cause sono ancora sconosciuti. La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, i volontari di Pc dei gruppi comunali di Carlino e di San Giorgio di Nogaro, sono intervenuti nella prima serata di ieri, posizionando salsicciotti assorbenti per contenere la sostanza inquinante di cui non è nota la natura.

Le panne assorbenti hanno la funzione di assorbire la sostanza e di contenere la sua diffusione nel resto del fiume, limitando quindi l'inquinamento. Sul posto anche ai tecnici dell'Arpa che hanno eseguito delle campionature. Le operazioni di messa in sicurezza di questo tratto di fiume sono terminate intorno alle 22:30 circa di ieri, sabato 8 luglio.