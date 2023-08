Bambino di 2 anni aggredito dal cane con cui stava giocando. È sotto osservazione in pediatria a Udine

SAN GIORGIO DI NOGARO - Stavano giocando insieme, quando senza alcun apparente motivo, il cane ha aggredito il piccolo, un bambino di due anni, che nella mattinata di oggi, martedì 15 agosto, si trovava a casa di una donna di 87 anni. È successo poco prima di mezzogiorno. Vittima dell'aggressione il nipote della badante dell'anziana.

Si trovava in giardino, quando in un momento di gioco con il cane da caccia, un bracco, è stato aggredito. Immediato l'intervento delle persone che si trovavano vicino a lui in quel momento. Allertati i soccorsi, il bambino è stato visitato sul posto e preso in carico dagli operatori sanitari. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Accompagnato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine è stato comunque trattenuto in osservazione nel reparto di pediatria. Non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri della stazione di San Giorgio di Nogaro.