SOSPIROLO (BELLUNO)- «Il mio cane può ancora uscire a fare pipì o dovrò mettergli il pannolone?». La domanda in una accorata lettera messa per conoscenza sui social anche alle istituzioni, come Regione e Provincia arriva dalla bellunese Tanya Balzan, residente a le Rosse, in comune di Sospirolo.



Lei è la padrona di Jack, Border Collie di 10 anni, che nei giorni scorsi è stato attaccato e quasi ucciso dai lupi a Sospirolo. L'animale è stato curato e tornato a casa, ma il problema resta. «Si sta creando il cosiddetto "popolo di Jack" - racconta Balzan, persone che chiedono di intervenire e gestire la situazione lupi. Ricevo messaggi in continui sui social, tanto che ho raggiunto il limite massimo di amici. A Jack è andata bene, all'altro cagnolino in territorio di Sedico, no. Ritengo che la questione lupi vada affrontata e gestita: non dico di ammazzarli, non direi mai una cosa di questo tipo. Ma dobbiamo capire come conviverci: cosa possiamo fare?». Nella lettera condivisa sui social in cui fa "parlare" il suo cane Tanya Balzan si legge: «La mia mamma deve aver fatto un casino per mettere in allerta tante persone su una mal gestione che va avanti da anni. Conoscendola bene non è nulla rispetto a quello che potrebbe fare. Io ora sono a casa e sono vivo e aspetto un incontro con delle persone competenti per capire se posso ancora uscire».





Tanya Balzan chiude il post con l'augurio che venga condiviso il più possibile per arrivare "ai vertici", dal sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin, al presidente della Provincia Roberto Padrin, al presidente della Regione Luca Zaia.