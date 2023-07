MOGLIANO VENETO - Dramma a Mogliano dove due cani meticci di media taglia hanno aggredito una 70enne moglianese che stava passeggiando con il suo cane in quartiere est, azzannandola. Moltissimo lo spavento, quanto il dolore provato dalla signora che si è trovata improvvisamente davanti i due cani che erano scappati dalla proprietà, oltrepassando il cancello. L’episodio è accaduto lunedì 17 luglio, ma si è appreso solo ieri. La donna è stata morsicata in più parti del corpo ed è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso di Treviso, con diversi punti di sutura alle braccia. Ad aiutarla, oltre ad alcuni passanti, è prontamente intervenuta la polizia locale che ha provveduto ad allontanare i cani dall’anziana e proceduto a fare i rilievi del caso. Al momento non si conoscono i motivi per cui i cani si siano avventati contro la donna ma le indagini, che sono in corso, chiariranno i particolari di questa brutta vicenda. Le condizioni della donna non sarebbero comunque gravi.

I PRECEDENTI

Si tratta di episodi purtroppo non nuovi in città, dove nel recente passato è capitato che cani di grossa e media taglia, spesso non custoditi, scavalcassero recinti e si lanciassero contro il malcapitato di turno, con gravi lesioni. Ultimissimi in ordine di tempo, il caso dell’Almstaff bianco che terrorizzava i cagnolini che incontrava in città aggredendoli, o il Rottweiler che abbaiava ai passanti fino a qualche mese fa, successivamente affidato al servizio veterinario dell’Usl di competenza perché in stato di abbandono da parte dei proprietari, i quali non se ne prendevano cura ormai da tempo.

I TIMORI

Ora in città c’è preoccupazione che i due cani possano attaccare nuovamente altri passanti: «In diverse occasioni abbiamo segnalato al proprietario la pericolosità – spiega un residente – nonostante ciò, è successo quello che si poteva prevenire». Tornano così alla ribalta temi come l’aggressività di alcune tipologie di cani e la necessità di assicurazioni per i loro padroni. Secondo gli esperti, «non c’è corrispondenza tra numero di aggressioni e alcune razze specifiche; ovviamente cani di grossa taglia possono causare ferite più gravi, ma potrebbe essere un discorso superficiale». Le cause dell’aggressività dei cani sono molteplici e possono andare «dalla paura, perché si sentono minacciati, o la mancanza di socializzazione»; può capitare anche che siano gli stessi padroni a «scegliere cani non adatti alle proprie capacità». Il consiglio dei veterinari è quello di non lasciare soli i propri animali e cercare di socializzare con loro il più possibile: «Bastano pochi strumenti per instaurare un’ottima relazione con il proprio cane e prevenire incidenti».