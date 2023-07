Udinese, è subito grande sfida. Il 20 agosto si parte con la Juve allo Stadio Friuli

UDINE - Per i bianconeri di Sottil la nuova stagione sportiva ricomincia in casa e "dalla fine", ovvero, da dove ci eravamo salutati con l'ultima partita del campionato precedente. Il nuovo campionato di Serie A ricomincia il 20 agosto quando l'Udinese incontrerà in casa allo Stadio Friuli, oggi Udinese Arena, la Juventus di Allegri.

Il calendario dei bianconeri

1ª giornata: 20 agosto 2023 | Udinese-Juventus

2ª giornata: 27 agosto 2023 | Salernitana-Udinese

3ª giornata: 3 settembre 2023| Udinese-Frosinone

4ª giornata: 17 settembre 2023| Cagliari-Udinese

5ª giornata: 24 settembre 2023| Udinese-Fiorentina

6ª giornata: 27 settembre 2023 |Napoli-Udinese

7ª giornata: 1° ottobre 2023 | Udinese-Genoa

8ª giornata: 8 ottobre 2023 | Empoli-Udinese

9ª giornata: 22 ottobre 2023 | Udinese-Lecc

10ª giornata: 29 ottobre 2023 | Monza-Udinese

11ª giornata: 5 novembre 2023 | Milan-Udinese

12ª giornata: 12 novembre 2023 | Udinese-Atalanta

13ª giornata: 26 novembre 2023 | Roma-Udinese

14ª giornata: 3 dicembre 2023 | Udinese-Hellas Verona

15ª giornata: 10 dicembre 2023 | Inter-Udinese

16ª giornata: 17 dicembre 2024 | Udinese-Sassuolo

17ª giornata: 23 dicembre 2023 | Torino-Udinese

18ª giornata: 30 dicembre 2023 | Udinese-Bologna

19ª giornata: 7 gennaio 2024 | Udinese-Lazio

20ª giornata: 14 gennaio 2024 | Fiorentina-Udinese

21ª giornata: 21 gennaio 2024 | Udinese-Milan

22ª giornata: 28 gennaio 2024| Atalanta-Udinese

23ª giornata: 4 febbraio 2024 |Udinese-Monza

24ª giornata: 11 febbraio 2024 | Juventus-Udinese

25ª giornata: 18 febbraio 2023 | Udinese-Cagliari

26ª giornata: 25 febbraio 2024 | Genoa-Udinese

27ª giornata: 3 marzo 2024 | Udinese-Salernitana

28ª giornata: 10 marzo 2024 | Lazio-Udinese

29ª giornata: 17 marzo 2024 | Udinese-Torino

30ª giornata: 20 marzo 2024 | Sassuolo-Udinese

31ª giornata: 7 aprile 2024 | Udinese-Inter

32ª giornata: 14 aprile 2024 | Udinese-Roma

33ª giornata: 21 aprile 2024 | Hellas Verona-Udinese

34ª giornata: 28 aprile 2024 | Bologna-Udinese

35ª giornata: 5 maggio 2024 | Udinese-Napoli

36ª giornata: 12 maggio 2024 | Lecce-Udinese

37ª giornata: 19 maggio 2024 | Udinese-Empoli

38ª giornata: 24 maggio 2024 | Frosinone-Udinese