Udinese: in arrivo Balzaretti. In bilico il futuro di Pierpaolo Marino, in scadenza di contratto

UDINE - Novità in arrivo in casa bianconera. Federico Balzaretti è pronto ad assumere la carica di Direttore Sportivo. La notizia circola ormai da un po' di giorni, si attende solo la comunicazione ufficiale della società. Comunicazione che è legata alla decisione sul futuro di Pierpaolo Marino. Il direttore dell'area tecnica è in scadenza di contratto e non ci sono segnali di un possibile rinnovo. Tuttavia, al momento non si può escludere che l'arrivo di Balzaretti non sia automaticamente legato ad un divorzio da Marino, anche se i "rumors" vanno in quella direzione. Balzaretti è reduce dall'esperienza a Vicenza dove ha ricoperto il ruolo di Direttore sportivo per due stagioni.