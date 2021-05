Botto nella notte, sbanda con l'auto e finisce nel canale

CAMINO AL TAGLIAMENTO - Con l'auto finisce nel fosso, l'automobilista finisce in ospedale. È successo nella notte verso mezzanotte e 45 circa a Camino al Tagliamento. Sul posto, in via Tagliamento, sono arrivati i sanitari con i Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Codroipo. I soccorritori hanno trovato l'auto, che per cause ancora in fase di accertamento, era uscita di strada finendo in un canale al bordo della carreggiata. La conducente è stata subito soccorsa dal personale sanitario del 118 mentre i Vigili hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo incidentato e l'area del sinistro. Sul posto, per i rilievi del caso personale dell'Arma che dovranno accertare anche il motivo per cui la donna non fosse a casa a quell'ora.