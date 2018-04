Lavori in giardino di buon'ora: sale sull'albero e cade, ferito un 54enne

di Paola Treppo

SAN DANIELE DEL FRIULI (Udine) -Villanova didove, in via Padre Daniele, un uomo di 54 anni èda unche stava potando. Nell'impatto a terra ha riportato un trauma al torace ed è stato subito soccorso dagli equipaggi sanitati di una ambulanza e di automedica inviate dalla centrale Sores di Palmanova.Il 54enne è stato stabilizzato e trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine; purseriamente, l'uomo è sempre rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco; l'infortunio domestico è accaduto questa mattina, mercoledì 25 aprile, poco dopo le 9. Le cause della caduta sono in corso di accertamento.