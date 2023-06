Cade in acqua, 55 enne portato a riva dai turisti: è grave

MARANO LAGUNARE - Un uomo di circa 55 anni è stato soccorso nella prima serata di oggi, 4 giugno 2023, dai sanitari per le ferite riportate a seguito di una caduta in acqua a Marano Lagunare in via Carducci. I presenti lo hanno soccorso, portato a riva e hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo per cui è stato disposto il trasporto in volo in condizioni gravi all'ospedale di Cattinara.

Ultimo aggiornamento: 21:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA