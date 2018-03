Pulisce il giardino di casa, cade dal muretto e muore: la trova il figlio

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RAVASCLETTO (Udine) -ildi casa,dal muro, batte la testa e. A perdere la vita una donna di Ravascletto,, 79 anni, che viveva nella sua abitazione con i due figli all'ingresso del paese, vicino ai laghetti.Nel momento in cui è caduta era sola in casa perché uno dei figli era uscito per fare una corsa. Rientrato dopo circa 40 minuti, intorno alle 16.30 di ieri, lunedì 26 marzo, ha trovato lariversa a terra, sulla stradina di ingresso privata dell'abitazione. Ilha chiamato subito aiuto e sul posto è giunta dopo poco una ambulanza e l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido.I sanitari hanno cercato di fare il possibile per rianimarla ma per lei ormai non c'era più nulla da fare. Nella caduta dal muro, infatti, la donna ha riportato untrauma alla. Non è chiaro se abbia perso l'equilibrio per un giramento di testa o se sia scivolata. Il muretto era alto circa un metro e venti.«Una- dice il-; Edda era una donna molto attiva, giovanile, autonoma. Faceva tutto in casa e teneva sempre perfettamente ordinato il suo giardino. Anche ieri si era messa a pulire il prato: quando è caduta stava raccogliendo dei rami. La comunità è ined è vicino ai familiari in questo momento di dolore». Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Ottenuto il nulla osta da parte del magistrato di turno della Procura di Udine, la salma della 79enne è stata rimossa e composta in cella mortuaria del cimitero del paese, a disposizione dell'autorità giudiziaria.