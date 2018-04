Cade nel canale: la trovano morta annegata la mattina di Pasquetta

di Paola Treppo

GORIZIA e FARRA D'ISONZO - Era uscita dalla sua casa didinella mattina die non aveva fatto più rientro. I parenti, allarmati dalla sua assenza, hanno dato l'allarme e sono partite subito le. Nella giornata di domenica primo aprile di lei, però, nessuna traccia. Ieri, intorno alle 9.30, alcune persone che stavano passeggiando vicino alartificiale che alimenta una piccola centrale idroelettrica, quella della Fantoni, nel vicino comune di, hanno notato unche era rimasto impigliato nella grata.Hanno dato l'allarme e sul posto sono arrivati dopo poco i carabinieri della stazione did'Isonzo e i vigili del fuoco del Comando di Gorizia. Il corpo era quello della donnada casa il giorno prima,, 79 anni. Informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Gorizia, la salma è stata recuperata dai pompieri.L'esame del medico legale ha permesso di risalire all'ora del decesso che è avvenuto nella mattina di Pasqua, per. Il corpo è stato identificato dai parenti della vittima. La donna èaccidentalmente nel canale che si trova a poca distanza dalla sua abitazione di Lucinico e poi la corrente l'ha trasportata fino alla grata della centrale di Farra. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria e nella giornata di oggi sarà affidata ai parenti per il funerale.