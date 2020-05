Cade dal balcone e vola per 7 metri: miracolato bimbo di 11 anni

SAURIS (Udine) - Un bambino friulano di 11 anni è caduto dal balcone del secondo piano di casa a Sauris di Sopra (Udine), da un'altezza di circa sette metri. L'incidente domestico si è verificato attorno alle 15. Sul posto, dopo l'allarme lanciato dai genitori, sono giunti i sanitari con l'autolettiga e il personale dell'elisoccorso, decollato da Campoformido.



Stabilizzato sul posto, il piccolo - che è sempre rimasto cosciente - è stato trasferito al Santa Maria della Misericordia di Udine: pur avendo riportato diversi traumi e alcune fratture (è caduto in piedi), non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi sono dei carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo.



Cadendo il ragazzo è terminato su un cortile e non sulla strada vicina, dove l'impatto avrebbe potuto essere molto più grave. Ultimo aggiornamento: 21:02