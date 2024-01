Carburante a prezzo ridotto, la tessera non va in pensione: resterà come alternativa all'app

La notizia ha il sapore di un sospiro di sollievo, in particolare per la popolazione anziana del Friuli Venezia Giulia e per tutte quelle persone che non hanno grande dimestichezza con la tecnologia più moderna e con gli smatrphone. La Regione, infatti, ha deciso di prorogare la svolta definitiva verso l'uso esclusivo dell'applicazione online per usufruire dello sconto territoriale sui carburanti. Inizialmente, infatti, era stato previsto l'addio totale alla tessera fisica entro il primo giorno di gennaio del 2024. E invece è stata scelta la strada dell'approccio graduale. In buona sostanza si andrà avanti ancora con il doppio sistema: la benzina si potrà acquistare usufruendo dello sconto regionale con entrambi i metodi.

LA SPIEGAZIONE

L'applicazione che permette di utilizzare lo sconto carburanti sullo smartphone è già in funzione da quest'anno. Il procedimento è breve e pure semplice. Primo passo: bisogna accedere al sito della Regione, nella sezione dedicata allo sconto carburanti.

LA SCELTA

La decisione della Regione di prorogare l'uso della tessera fisica anche nel 2024, quindi, farà felici migliaia di automobilisti. «L'erogazione delle tessere - spiegano dallo staff dell'assessore regionale Fabio Scoccimarro - procederà fino a quando queste saranno reperibili come transizione mista al nuovo sistema che si presume nell'arco della fine dell'anno di concludere. Le Camere di commercio continueranno ad avere il compito di supportare i cittadini anche con l'app: infatti chi avrà difficoltà a predisporla sul proprio telefono potrà andare alle Cciaa come ora per il rilascio della tessera e sarà aiutato; inoltre sarà possibile stamparsi il qr code e portare quello al distributore o tenerlo in auto: il nuovo sistema invierà comunque un sms al cellulare collegato per il controllo incrociato».

«Sul tema dei carburanti - ha aggiunto Scoccimarro - prevediamo un pacchetto di 55 milioni per garantire la competitività del locale sistema di distribuzione e daremo seguito alla graduale fase di transizione dalla carta rifornimento con microprocessore all'App. Arpa Fvg riceverà invece un finanziamento di 24 milioni per il potenziamento della propria attività, con particolare attenzione ai progetti di educazione ambientale rivolti ai giovani».

LE MANOVRE

«Il passaggio graduale - ha spiegato invece il consigliere d'opposizione Marco Putto - dalla tessera fisica a quella virtuale, consentirà di aggiornarsi in modo meno repentino: anche la terza età avrà quindi modo di non sentirsi esclusa da un diritto acquisito. Esprimo soddisfazione - conclude Putto - per aver accolto un'istanza molto sentita tra i cittadini della regione, che l'Esecutivo ha ritenuto opportuna: la coesistenza tra i due supporti, tessera e web, può essere possibile». Quello dello sconto sui carburanti è un tema dibattuto da tempo in regione. La montagna, ad esempio, chiede attraverso i suoi sindaci di poter usufruire di sgravi pari a quelli dei paesi che si trovano sulla linea di confine con la slovenia.