Bambina di 12 anni finisce in una scarpata con la bici, elitrasportata in ospedale

TARVISIO - Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 13 agosto, ad Aclete una bambina di 12 anni è rimasta ferita a seguito di una caduta con la bicicletta.

La ragazzina è rovinata lungo una scarpata per un paio di metri. Tempestivo l'arrivo dei soccorritori, che, presa in carico, è stata elitrasportata in ospedale.

In cerca di una pozza più alta si perde nel torrente

Non è stato l'unico intervento ieri che ha visto soccorsa una persona giovane. Intorno alle 17 è arrivata una chiamata da parte del genitore di un ragazzo del 1994 friulano che si era allontanato dalla comitiva di amici che facevano il bagno nel torrente Palar e che alle 15 non era ancora rientrato. La Sores ha attivato la stazione di Udine del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. Il ragazzo si era allontanato per raggiungere delle pozze più alte e si era trovato in difficoltà nella via del ritorno. Lo hanno trovato alcuni soccorritori della Guardia di Finanza e lo hanno aiutato a rifare l'itinerario a ritroso.

Colpo di calore durante escursione

Il ritorno delle calde temperature estive è stato anche causa di malori per chi si è avventurato in lunghe escursioni di montagna. Poco prima delle 17 una donna ha avuto un malore, probabilmente per un colpo di calore al Lago Superiore di Fusine. La donna, una turista marchigiana, faceva parte di una comitiva. È stata raggiunta dai soccorritori della stazione di Cave del Predil e dalla Guardia di Finanza e trasportata con la barella fino in strada per essere consegnata all'ambulanza.