BORSO DEL GRAPPA (TREVISO) – Tre piloti precipitati sul Grappa nel giro di poche ore. Superlavoro per il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa che nella mattinata di oggi, giovedì 11 aprile, è stato attivato per due piloti di parapendio rimasti sospesi nel vuoto con la vela e poco dopo per un terzo.

Durante l'avvicinamento, una delle due emergenza è rientrata, in quanto il pilota è riuscito a scendere autonomamente. La squadra si è quindi diretta tra il 9° e 10° tornante della Strada Giardino, dove una pilota tedesca di 38 anni si trovava bloccata tra i rami di un albero a 4 metri da terra, fortunatamente illesa. Dopo essere risaliti con tecniche di treeclimbing, i soccorritori l'hanno assicurata e calata al suolo.

Successivamente la squadra è stata inviata in supporto all'automedica del Suem di Pieve del Grappa, sotto il decollo Tappeti, per un pilota che, dopo essere precipitato sul pendio, aveva riportato un sospetto trauma al bacino. Imbarellato, l'infortunato è stato trasportato fino alla strada.