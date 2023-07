Cade lungo il sentiero del "Dint" e si infortuna il ginocchio: soccorsa un'escursionista

BARCIS - Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 31 luglio, i Vigili del fuoco del distaccamento di Maniago, coadiuvati dalla squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale di Pordenone, sono intervenuti a Barcis per il soccorso a un'escursionista che, impegnando il sentiero del “Dint”, si era infortunata ad un arto inferiore e non era più in grado di camminare.

I pompieri, in collaborazione con i volontari del CNSAS della stazione di Maniago, hanno provveduto a sistemare la donna sulla barella da trasporto e dopo aver allestito un sistema di corde di sicura hanno trasportato l’infortunata lungo il sentiero reso particolarmente sdrucciolevole dalle recenti piogge. Giunti nei pressi del centro visite di ponte Antoi i soccorritori hanno affidato la donna alle cure del personale sanitario giunto sul posto con un’ambulanza.