Escursionista scivola sul sentiero per 40 metri. L'amico dà l'allarme: trovato morto

TRENTO - Incidente mortale in montagna oggi, domenica 30 luglio, in Val Canali, sul gruppo delle Pale di San Martino: un escursionista del 1979, spagnolo, ha perso la vita sul sentiero 711.



L'uomo stava camminando sul sentiero, in prossimità dell'incrocio con quello delle Sedole, a una quota di circa 2.200 m.s.l.m., quando è scivolato lungo un ripido canalone per circa una quarantina di metri. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 9.45 da parte del suo compagno di escursione, che lo ha visto precipitare e rimanere immobile a terra.



La Centrale di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l'intervento dell'elicottero che ha verricellato il Tecnico di elisoccorso con l'équipe medica. Una volta sul posto, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.



In due successive rotazioni, l'elicottero ha elitrasportato in quota due operatori della Stazione di Primiero del Soccorso Alpino e un operatore del Soccorso Alpino della Guardia Finanza, per supportare l'equipaggio dell'elisoccorso nel recupero della salma e per assistere il compagno sotto shock della vittima, che si trovava sul sentiero più a monte.

Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata a bordo dell'elicottero e trasferita alla camera mortuaria di Primiero San Martino di Castrozza. Anche il compagno di escursione è stato recuperato con l'elicottero e trasportato a valle. Per dargli assistenza sono stati attivati gli Psicologi per i Popoli.