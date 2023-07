Si perde sui sentieri del Cansiglio, recuperata escursionista pordenonese

CANEVA - Nella serta di ieri, domenica 23 luglio, verso le 21 il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato allertato su richiesta della Centrale del 118 e dei Carabinieri, per una escursionista che si era smarrita nella zona di Ceresera in Cansiglio. La donna, che aveva perso l'orientamento, non era però più raggiungibile telefonicamente e non era stato possibile risalire alle coordinate del punto in cui si trovava.

Mentre si muoveva in contemporanea la squadra del Soccorso alpino di Pordenone, i soccorritori sul versante trevigiano hanno iniziato a perlustrare le strade forestali, finché si sono ricongiunti alla squadra friulana. Assieme hanno percorso un tratto mancante e finalmente, lungo una sterrata, hanno individuato la 68enne di Pordenone, infreddolita e spaventata, cui si era scaricato il cellulare. La donna è stata accompagnata verso Pordenone, dove attendeva l'ambulanza per un controllo delle sue condizioni.