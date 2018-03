Allarme bomba: pacco sospetto fuori dalla Coop, isolata tutta l'area

di Paola Treppo

GORIZIA -alladi. Erano circa le 9.30 di oggi, venerdì 9 marzo, quando i dipendenti delsi sono insospettiti per la presenza di un pacco trovato abbandonato fuori dal negozio, in via Lungo Isonzo Argentina. Si tratta di una confezionemolto curata, con tanto di fiocco, delle dimensioni di circa 10 centimetri per 10.I dipendenti della Coop hanno chiamato la polizia di Stato e sul posto è giunta subito una pattuglia della squadra volante della Questura di Gorizia. L'area è stata isolata e sono stati fatti intervenire gliper il controllo del pacchetto infiocchettato. Si tratta con ogni probabilità di un falso allarme ma sono in corso tutte le verifiche del caso.