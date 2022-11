All'università di Trieste quattro nuovi laboratori per la ricerca su droni, microscopia, fisica e bioaerosol

TRIESTE - Inaugurati all'Università di Trieste quattro nuovi laboratori dedicati allo studio di droni, microscopia, sperimentazioni di fisica e alla ricerca sui bioaerosol. I primi tre laboratori, oltre a dare apporti a ricerca e alta formazione saranno aperti agli studenti di informatica, medicina e fisica. La didattica già a partire da questo anno accademico infatti prevedrà lo svolgimento di esperienze in questi nuovi ambienti che sono stati realizzati grazie ad un investimento di 390mila euro da parte dell'università, 250mila dei quali sono stati erogati dalla Regione all'ateneo. Il quarto laboratorio, il BAQlab (Bioaerosol and Air Quality) è un luogo per la ricerca interdipartimentale. Contiene dispositivi per individuare microorganismi nell'aria e valutarne l'infettività, e spazi per testare tecnologie di sanificazione. «Si è sviluppato in epoca pandemica, in cui avevamo la necessità di dare risposte alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla comprensione dei meccanismi di trasmissione del Covid», ha spiegato il rettore, Roberto Di Lenarda.