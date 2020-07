Ancora un falso allarme in città: intervengono gli artificieri, ma nel pacco ci sono riviste

TRIESTE - Ancora un falso allarme in centro a Trieste. Gli artificieri del Nucleo regionale della Polizia sono intervenuti ieri mattina in via XXX Ottobre, dopo la segnalazione di un pacco sospetto.

La zona è stata interdetta dal personale delle Volanti della Questura il tempo necessario per capire che all'interno dell'involucro erano contenute alcune riviste. Si tratta del secondo episodio in due giorni: ieri nei pressi degli stalli del parcheggio riservato ai dipendenti del Comune, in via del Teatro Romano, era stato rinvenuto un trolley sospetto fatto poi brillare dagli artificieri. All'interno erano stati trovati degli indumenti. Ultimo aggiornamento: 16:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA