Non dava notizie di sé da giorni: Angela trovata morta nella vasca da bagno, aveva 48 anni

SALGAREDA (TREVISO) - Sono entrati nell'appartamento in cui viveva da sola dopo aver forzato la porta di ingresso. Nessuno infatti aveva risposto al campanello. E quello che temevano purtroppo si è avverato. Tragica scoperta venerdì nella zona centrale di Campodipietra, frazione di Salgareda. In un edificio popolare è stato ritrovato il corpo senza vita di Angela Scotton: era riversa nella vasca da bagno. Al vaglio degli inquirenti le cause di un decesso, avvenuto in completa solitudine. Secondo una prima verifica, la donna è stata stroncata da un malore.

IL RITROVAMENTO

Angela, 48 anni, era un personaggio conosciuto nella zona. Il fatto di non vederla in giro aveva creato preoccupazioni tra i conoscenti. Era abituata ad allontanarsi da casa per alcuni giorni, sempre però per periodi brevi. Questa volta l'assenza prolungata ha destato allarme tra i vicini di casa, che hanno segnalato la situazione alle autorità comunali. È stato così che venerdì sono giunti a casa sua polizia locale, carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario dell'Usl. Una volta aperta la porta d’ingresso la donna è stata ritrovata cadavere nella vasca da bagno. La donna, che viveva sola, era seguita dai servizi sociali a causa di difficoltà di natura psicologica. Riceveva assistenza anche dal centro di salute mentale. Il sindaco Andrea Favaretto ha espresso profonda tristezza per la perdita di Angela, ricordandola come una presenza nota nella comunità locale. «Conoscevamo bene Angela. Era seguita dai nostri servizi sociali - ha affermato il primo cittadino - Soffriva di alcuni problemi di natura psicologica e aveva necessità di essere accompagnata nel suo percorso di vita.

Per le sue particolari condizioni era anche seguita dal centro di salute mentale».

L’ALLARME

«I vicini avevano segnalato la scomparsa, anche se in un primo momento non vi era stato allarme in quanto era solita sparire per qualche giorno - chiude Favaretto - Venerdì invece abbiamo proceduto all'apertura dell’abitazione con le forze dell'ordine e la donna è stata ritrovata senza vita. Non sappiamo le cause ufficiali di questo decesso, anche se tutto farebbe propendere per un probabile malore». L’ultimo saluto ad Angela, che lascia il figlio Joey e i genitori, si terrà martedì alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Campodipietra.