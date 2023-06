Liliana Resinovich, il gip riapre il caso: «Bisogna indagare ancora»

TRIESTE - Il Gip del Tribunale di Trieste Luigi Dainotti ha disposto, in 25 punti, nuove indagini, approfondimenti e consulenze in merito al caso di Liliana Resinovich, scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e il cui cadavere è stato ritrovato poco distante da casa il 5 gennaio successivo con la testa avvolta in due sacchetti di plastica e il corpo chiuso in due sacchi, infilati uno dall'alto e l'altro basso. Il cadavere fu trovato nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico cittadino. I parenti della vittima avevano chiesto un proseguimento delle indagini, la Procura invece l'archiviazione. Il gip ha accolto le richieste dei parenti.