Liliana morta, spunta il giallo delle chiavi di casa, scomparse quelle originali

TRIESTE - Le chiavi dell'abitazione che Liliana Resinovich condivideva con il marito Sebastiano Visintin, trovate nella tasca del giubbotto della vittima non sarebbero quelle che usava quotidianamente, ma una copia. Lo ha detto l'inviata di «Pomeriggio Cinque», trasmissione televisiva di Canale 5, Ilaria Dalle Palle, nel corso di un collegamento. In trasmissione è stato anche precisato che gli investigatori avrebbero cercato le chiavi originali nell'abitazione, ma non sarebbero state trovate. Liliana era scomparsa di casa il 14 dicembre scorso, il suo corpo è stato trovato il 5 gennaio scorso nel boschetto dell'ex Opp, poco distante da casa,

