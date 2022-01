Liliana Resinovich, domani il funerale della donna scomparsa e trovata morta. Il marito: «Sassi e un cappello sulla bara»

TRIESTE - Per l'ultimo saluto a Liliana Resinovich, il marito, Sebastiano Visintin, poserà sulla bara un cappello rosso, tra i preferiti della donna. Lo rende noto l'emittente locale Telequattro alla vigilia dei funerali della 63enne scomparsa da Trieste il 14 dicembre e il cui cadavere è stato trovato il 5 gennaio nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Per ricordarla, Visintin forse porterà anche parte di una collezione di sassi che la donna raccoglieva durante le gite in natura.

«Domani c'è il funerale - ricorda il marito alle telecamere dell'emittente - un abbraccio con gli amici e coi parenti, un ultimo saluto e dopo vediamo cosa succede. Vivo fasi alterne - aggiunge - momenti di riflessione e momenti di dolore tremendo, anche perché non sappiamo quello che è successo, non sappiamo la verità». Il funerale nel cimitero di Sant'Anna si terrà domani in forma privata. «Non so neanche come funziona - precisa Visintin - mi hanno detto in tanti che verranno, ma non so se potranno entrare».